Украина Журналисты отыскали семью луцкого террориста

2020-07-21 18:30 183
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В городе Дубно, где проживает луцкий террорист Максим Кривош, сейчас работают правоохранители.

Журналисты связались с семьей Максима Кривоша, которого подозревают в захвате заложников в Луцке, и выяснили, что его жена едет в областной центр Волыни. Об этом сообщает во вторник, 21 июля, Суспільне.

"На месте Общественном удалось коротко пообщаться с 15-летним сыном Максима Кривоша. Он рассказал, что отношения с отцом у него" более-менее нормальные "и такого поступка от него не ожидал. Он также добавил, что мать уехала в Луцк", - говорится в сообщении.

В настоящий момент в городе Дубно, где проживает Максим Кривош, работают правоохранители. Одна из соседок на условиях анонимности рассказала, что на мужчину ранее жаловались в полицию, потому что тот якобы бил жену и сына.

Представительница ОСМД сообщила, что в помещении и подвальном помещении представители правоохранительных органов искали взрывчатку, но ничего не нашли.

Напомним, накануне в сети появилось видео, на котором луцкий террорист заходит в автобус, который он в последствии захватил.

Во вторник, 21 июля, в центре Луцка вооруженный мужчина со взрывчаткой захватил автобус.

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Журналисты отыскали семью луцкого террориста 2020-07-21 18:30 183

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