Украина фото + видео В МВД заявили о задержании сообщников террориста

2020-07-21 22:30 153

Правоохранители отчитались о проведенной спецоперации по задержанию захватчика автобуса с заложниками в Луцке.

Глава МВД Арсен Аваков заявил о задержании сообщников захватчика автобуса в Луцке, один из них - в Харькове. Об этом он сказал после задержания Максима Кривоша и освобождения заложников.

"Сообщники задержаны, несколько часов назад в Харькове его товарищ задержан, с которым он имел деловые контакты. Там изъяли несколько единиц оружия, боеприпасы, взрывчатку и так далее", - заявил Аваков.

По версии правоохранителей, Кривош тщательно готовился к операции в Луцке.

"Это такой себе криминальный мир, который долго-долго сидел в тюрьме, который нарисовал себе свое понимание справедливости и свое понимание ценности человеческой жизни. И получилось как получилось", - говорит министр.

Правоохранители сообщили, что преступник сам вышел из автобуса, лег на землю и сдался.

Также в МВД говорят, что дистанционного зрывного устройства у него не было. У террориста был пистолет, автомат и боевая граната.