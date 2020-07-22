Украина Харьковский подельник луцкого террориста пошел на сделку со следствием

2020-07-22 11:14 285

Харьковский подельник луцкого террориста Максима Кривоша согласился сотрудничать со следствием. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской полиции.

"В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сотрудничает со следствием", - сообщили харьковские правоохранители.

По словам начальника ГУНП в Харьковской области Валерия Сокуренко, сотрудники полиции установили причастность 44-летнего харьковчанина к преступлению, все версии которого отрабатываются на данный момент.

В результате обыска жилища мужчины полицейские изъяли 4 корпуса ручных гранат РГД-5, 2 корпуса ручных гранат Ф-1 и 6 запалов типа УЗРГМ к ним, 3 учебно-имитационных запала, 2 пистолета ТТ, "Дрейзе" и 100 патронов к ним, гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему.

Оружие и боеприпасы изъяты и будут направлены на экспертное исследование.

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