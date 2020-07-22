Украина видео Геращенко объяснил, зачем силовики штурмовали автобус уже после задержания луцкого террориста

2020-07-22 17:00 321
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Сотрудники правоохранительных органов взорвали гранату после задержания луцкого террориста Максима Кривоша, чтобы "подавить его волю". Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала "1+1".

По его словам, силовики не знали, планировал ли мужчина взорвать гранату или предпринять другие действия. Также Геращенко объяснил, что под одеждой террориста могло быть оружие, которое не видно издалека.

"Поэтому было принято решение психологически подавить волю преступника через шумовые эффекты и выстрелы", - отметил заместитель Авакова.

Стоит отметить, что на опубликованных кадрах задержания Кривоша видно, как он сам покидает автобус и какое-то время стоит в ожидании полиции. Во время задержания он не сопротивлялся, а уже через пару секунд слышен взрыв светошумовой гранаты. Затем к месту захвата подъехал БТР и микроавтобус со спецназом. К этому времени часть заложников уже вышли из автобуса. Из-за этого у многих возник вопрос, зачем нужен был штурм, если злоумышленник совершенно не сопротивлялся.

 

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