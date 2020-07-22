Украина Пенсии, субсидии и коммуналка: украинцам дали совет по «выживанию»

2020-07-22 17:30 303
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Советник министра рассказал, как прожить на одну пенсию.

Советник министра социальной политики Николай Шамбир рассказал, как прожить на одну пенсию в Украине.

Как передает Хвиля, об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

Пенсионерка задала корреспонденту телеканала вопрос, как прожить, если при размере пенсии 2700 грн ее большая часть идет на оплату коммунальных услуг.

В ответ на это Шамбир сказал, что он бы разделял вопрос пенсии и квартиры. «Есть программа субсидий, которая ориентировочно говорит о том, что квартирная плата должна быть не более 15% (среднемесячного дохода - ред.). Если больше этого размера, значит назначается субсидия. Она определяется индивидуально, поэтому считать надо в каждом случае, но примерно уровень такой. Поэтому говорить о том, что оплата за квартиру берет более 15%, видимо не надо».

Вдобавок к этому он отметил, что вопрос пенсий и вопрос субсидий – «это две разные программы».

«Субсидии сделаны для того, чтобы там, где большой рост цен был, перекрыть и оказать помощь этим людям», – сказал советник министра.

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