Украина Нафтогаз начал повышать цены на газ для населения

2020-07-22 20:00 66

Стоимость газа снижалась с начала года, но на июль Нафтогаза поднимает тарифы более чем на 7 процентов.

Нафтогаз впервые с начала года повысил стоимость газа для населения.

Как сообщается на сайте компании в среду, 22 июля, в июле цена на газ вырастет на 7,2% (на 155,25 гривен за тыс. кубометров) и составит 2 297,53 грн за тыс. кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и доставки).

Отмечается, что с начала года цена на газ снизилась на 54%, а в годовом измерении на 62%.

Повышение стоимости объясняется тем, что цены на главных европейских хабах в последнюю декаду июня и в начале июля начали расти, достигнув максимальных значений с середины мая.

Сдерживающими факторами для украинских цен являются значительные запасы газа в отечественных хранилищах и рекордный разрыв между потреблением и предложением. В частности, по состоянию на июль в ПХГ Украины накоплено свыше 21 млрд куб. м газа, что на 42% выше показателей прошлого года.

"Мировые цены на газ традиционно падают в период низкого спроса и растут в преддверии отопительного сезона. И, несмотря на коронавирус, экономический кризис и сокращение спроса, 2020 год не стал исключением из этого сезонного правила. Впрочем, цена все еще рекордно низкая по сравнению с предыдущими периодами, и мы уже сегодня можем предположить, что во втором полугодии, в разгар отопительного сезона, стоимость газа все равно будет ниже, чем в 2019 году. По предварительным расчетам — на 20, а то и на 30%", - заявляют в Нафтогазе.

Отметим, накануне стало известно, что с августа Нафтогаз повысил цены на газ для промышленности менее чем на процент.

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