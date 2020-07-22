Украина Пенсии украинцам повысят в два раза, в Кабмине назвали сроки и цифры: "Не ниже 40% от зарплаты..."

2020-07-22 21:30 450
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Пенсионная реформа включает взаимодополнение двух систем: солидарной и накопительной. Только в этом случае украинцы смогут, по мнению властей, получать достойные пенсии

Министр соцполитики Марина Лазебная объяснила важные детали.

По словам топ-чиновницы, нынешняя солидарная система не в состоянии обеспечить украинцам достойный уровень жизни после ухода на заслуженный отдых. Именно поэтому важно, чтобы заработала накопительная система.

Верховная Рада должна рассмотреть соответствующий проект закона, поданный в конце 2019 года, согласно которому накопительная пенсия должна быть введена с 2021 года. 

Лазебная назвала конкретные сроки и цифры.

"Если позиция министерства найдет поддержку, то в 2021 году выделим полгода на подготовку, а с 1 июля 2021-го запустим второй уровень системы", - уточнила руководитель профильного ведомства.

Сейчас обсуждается вариант, при котором за счет уменьшения налога на доходы физлиц в накопительную систему будут отчисляться 2% самим работником, и еще 2% за счет ЕСВ будет отчислять работодатель. 

По подсчетам Лазебной, обе системы позволят людям получать пенсии на уровне не ниже 40% от своей официальной заработной платы. Без реформы - только 18% от зарплаты. То есть средняя пенсия может вырасти более чем в два раза.

Напомним, что 1 июля в Украине была проведена индексация пенсий в связи с повышением прожиточного минимума. Следующее повышение запланировано на 1 декабря 2020 года.

Ранее мы писали, что пенсионерам могут сокращать выплаты, если они трудоустраиваются. Об этом они в обязательном порядке должны сообщать в Пенсионный фонд. Кроме этого, пенсии могут неправильно назначать из-за ошибок, допущенных украинцами при оформлении бумаг.

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