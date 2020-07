Мир Спустя 40 лет культовая шведская группа ABBA выпустит новый альбом

2020-07-24 22:12 240

Легендарная шведская поп-группа ABBA выпустит пять новых песен в 2021 году, передает The Independent со ссылкой на ведущего подкаста Reasons To Be Cheerful Джеффа Ллойда.

По словам Ллойда, он недавно общался с Ульвеусом через Zoom. Как рассказал ему исполнитель, группа написала пять новых песен, которые планировалось выпустить в конце прошлого года, однако из-за технических сложностей и пандемии коронавируса релизы пришлось перенести.

Шведская группа, состоящая из Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона, Агнеты Фельтског и Анни-Фрид Лингстад, завоевала международную известность в 1974 году после победы на Евровидении с песней Waterloo. Коллектив состоял из двух супружеских пар - Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона, Агнеты Фельтског и Анни-Фрид Лингстад. Позже их браки распались.

Последний студийный альбом ABBA The Visitors вышел в 1981 году. В 1982 году вышла пластинка-компиляция The Singles: The First Ten Years, включавший две новые песни. В 1993 и 1994 года группа выпустила альбомы, в которых были еще три ранее неизданные песни.

В 2018 в Instagram группы появилось сообщение, что ABBA воссоединяется для записи новых песен. Позже стало известно, что группа планирует выпустить две новых песни I Still Have Faith in You и Don't Shut Me Down.

