ВОЙНА В Украине Общие боевые потери врага превысили 890 тысяч и продолжают быстро расти

2025-03-14 10:27

С 24 февраля 2022 года общие боевые потери личного состава вражеских войск на территории Украины ориентировочно составили 890 250 человек (+1200 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, с начала войны уничтожены: