ВОЙНА В Украине Общие боевые потери врага превысили 890 тысяч и продолжают быстро расти

2025-03-14 10:27

С 24 февраля 2022 года общие боевые потери личного состава вражеских войск на территории Украины ориентировочно составили 890 250 человек (+1200 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, с начала войны уничтожены:

  • 10307 (+1) танков
  • 21432 (+2) бронемашины
  • 24409 (+19) артиллерийских систем
  • 1314  РСЗВ
  • 1103 средства ПВО
  • 370 самолетов
  • 331  вертолет
  • 28983 (+71) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 3121  крылатая ракета
  • 28  кораблей/катеров
  • 1  подводная лодка
  • 1 незаконный Керченский мост
  • 40355 (+81) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 3777 единиц специальной техники
subscriber subscriber

Еще по теме

Швеция рассмотрит возможность участия в миротворческих миссиях в Украине, но после завершения войны

2025-02-19 12:30

За сутки ВСУ ликвидировали почти 1,5 тыс оккупантов - потери врага приближаются к 900 тысячам

2025-02-11 13:35

За сутки армия Украины уничтожила почти 2 тысячи вражеских солдат и офицеров

2025-01-22 14:39

Потери оккупантов в технике и живой силе резко возросли - озвучены новые данные

2025-01-20 13:32

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Общие боевые потери врага превысили 890 тысяч и продолжают быстро расти

2025-03-14 10:27

Не обновившим данные в ТЦК дали возможность заплатить только 50% штрафа и сделать это через Резерв+

2025-03-13 16:43

Что сейчас реально происходит в Курской народной республике и других направлениях фронта

2025-03-13 14:37

Командира ВЧ в Киевской области будут судить за незаконное начисление "боевых" более чем на 7 млн

2025-03-13 11:34
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Общие боевые потери врага превысили 890 тысяч и продолжают быстро расти 2025-03-14 10:27
Не обновившим данные в ТЦК дали возможность заплатить только 50% штрафа и сделать это через Резерв+ 2025-03-13 16:43
Что сейчас реально происходит в Курской народной республике и других направлениях фронта 2025-03-13 14:37
Командира ВЧ в Киевской области будут судить за незаконное начисление "боевых" более чем на 7 млн 2025-03-13 11:34