Общие боевые потери врага превысили 890 тысяч и продолжают быстро расти
2025-03-14 10:27
С 24 февраля 2022 года общие боевые потери личного состава вражеских войск на территории Украины ориентировочно составили 890 250 человек (+1200 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Кроме того, с начала войны уничтожены:
- 10307 (+1) танков
- 21432 (+2) бронемашины
- 24409 (+19) артиллерийских систем
- 1314 РСЗВ
- 1103 средства ПВО
- 370 самолетов
- 331 вертолет
- 28983 (+71) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 3121 крылатая ракета
- 28 кораблей/катеров
- 1 подводная лодка
- 1 незаконный Керченский мост
- 40355 (+81) единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 3777 единиц специальной техники