2021-09-03 21:36

Легендарная шведская группа ABBA впервые за последние 40 лет выпустит альбом с 10 новыми песнями, сообщает The Guardian.

Как рассказал один из участников группы Бенни Андерссон, изначально планировалось выпустить альбом с двумя песнями, но потом музыканты передумали.

Таким образом, 5 ноября будет выпущена пластинка под названием Abba Voyage с 10 композициями. Также коллектив объявил об одноименном шоу, которое состоится в Лондоне. Специально для представления строится арена на три тысячи зрителей, а вместе с четырьмя "аббатарами" - голограммами членов квартета - выступят десять живых музыкантов.

Две песни из нового студийного альбома - I Still Have Faith In You и Don’t Shut Me Down - уже доступны поклонникам коллектива.

"Это когда понимаешь, что то, что происходит, непостижимо. Такого нельзя было совершенно представить. Выпустить альбом спустя 40 лет и до сих пор быть лучшими друзьями, наслаждаться компанией друг друга и рассчитывать на полнейшую преданность. Кто испытал такое? Никто", - поделился впечатлениями 76-летний участник группы Бьорн Ульвеус.

СПРАВКА

ABBA - один из наиболее успешных коллективов в истории поп-музыки. Группа, основанная в 1972 году, стала популярна после победы на Евровидении-1974 с песней Waterloo, которую признали лучшей в истории конкурса. Последний студийный альбом группы - The Visitors - вышел в 1981 году.