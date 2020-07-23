Украина 27 июля начнется бессрочное перемирие на Донбассе - в Минске согласованы новые условия

2020-07-23 12:16 399

Контактная группа в Минске согласовала очередное перемирие на Донбассе с 27 июля. Условия и подробности нового соглашения обнародовала спецпредставитель ОБСЕ в Украине посол Хайди Грау.

Эти меры, по ее словам, предусматривают издание и введение в действие с 00:00 27 июля руководством Вооруженных сил Украины и руководством вооруженных формирований "ДНР/ЛНР" и соблюдение на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта соответствующих приказов о прекращении огня.

Какие меры приняты и согласованы:

запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия

запрет на использование сторонами конфликта любых видов летательных аппаратов

запрет на применение огня, включая снайперский

запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности

эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора ТКГ, который сообщает об этом всем участников группы

создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в действующем составе.

Кроме того, ответный огонь в случае наступления допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ и руководства вооруженных формирований после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена ТКГ.

Согласованные меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными.

"Под наступательными действиями следует понимать какие-либо попытки изменить позиционное размещение войск, которое сложилось на момент принятия данного заявления, включая дополнительное инженерное оборудование позиций, и/или любое продвижение или перемещение вооруженных лиц в сторону противника, в том числе в целях проведения разведывательных или диверсионных действий", - говорится в заявлении.

Также руководство ВСУ и вооруженных формирований должны публично заявить об издании приказов с перечислением всех указанных мер и подтвердить, что данные приказы о прекращении огня соответствуют настоящим мерам.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ будет содействовать и оказывать поддержку сторонам конфликта в выполнении данных мер, согласованных ими, без ущерба установленным процедурам информирования или любым другим аспектам полного выполнения положений мандата Миссии.

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