Украина В Полтаве угонщик с гранатой согласился поменять заложника на начальника уголовного розыска

2020-07-23 11:42 60
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Угрожающий взорвать себя и полицейского в Полтаве согласился поменять заложника на начальника уголовного розыска области.

Ранее мужчина, который угрожал гранатой в Полтаве, взял в заложники полицейского и передвигается с ним на автомобиле по городу, сообщает департамент Уголовного розыска в Телеграмм

Как сообщил журналистам заместитель главы МВД Антон Геращенко, сегодня сотрудники уголовного розыска Полтавской области проводили операцию по задержанию человека, который обоснованно подозревается в краже автомобилей.

Во время задержания мужчина успел достать гранату РГД-5, выдернуть чеку и ухватить за руку сотрудника полиции.

После этого заявил, что взорвет и себя, и сотрудника полиции, если его не отпустят.

"Последние новости с места такие, что сотрудник полиции был заменен на начальника уголовного розыска, который вызвался рисковать своей жизнью вместо рядового сотрудника уголовного розыска.

Сейчас была предоставлена машина этом преступнику, и он вместе с заложником едет по Полтаве, его сопровождают полицейские", - сказал Геращенко.

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