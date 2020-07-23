Украина Захват заложников в Луцке: суд избирает меру пресечения Кривошу

2020-07-23 16:30 129

В четверг, 23 июля, суд начал избирать меру пресечения Максиму Кривошу, взявшему в Луцке заложников 21 июля.

Перед судом подозреваемый сделал несколько заявлений. Он рассказал, что спланирован теракт заранее и у него не было сообщников, а все заявление об этом назвал "обманом спецслужб".

Также мужчина возмутился, что никто не выполнил его требования, кроме Зеленского. В частности, ни один из топ-чиновников публично не признал себя "террористом в законе", как этого требовал Кривош.

"Я был готов умереть вчера" - подчеркнул подсудимый.

Кроме того он не стал отвечать на вопрос, почему по собственной воле вышел из автобуса и сдался силовикам.

При этом Кривош объяснил, что пошел на захват автобуса, поскольку посчитал это действенным способом привлечь внимание и добиться выполнения требований.

Что касается личной беседы с Зеленским, то Кривош пообещал рассказать ее детали на финальном судебном заседании.