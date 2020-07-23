Украина Создатели фильма "Земляне" отреагировали на события в Луцке

2020-07-23 22:00 66

На захват автобуса с заложниками отреагировал режиссер фильма "Земляне" Шон Монсон

Один из авторов документального фильма "Земляне", посмотреть который требовал мужчина захвативший автобус в Луцке 21 июля, отреагировал на события в Украине. Комментарий размещен на официальной странице "Землян" в Facebook.

Режиссер документалки о проблеме эксплуатации животных людьми Шон Монсон говорит, что создатели фильма не одобряют террор.

"Наше послание - это сострадание ко всем существам. Содержание фильма - это продолжающаяся глобальная бойня миллиардов беззащитных животных, которая не только наносит ущерб здоровью человека, но и является основной причиной изменения климата", - говорится в сообщении.

От имени всего коллектива режиссер выразил сопереживание заложникам и их семьям, порадовался, что все закончилось без жертв и поблагодарил украинские власти за то, что не допустили кровопролития.

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