Украина Киберполиция накрыла большую хакерскую сеть в девяти областях Украины

2020-07-24 14:46 228
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Следователи киберполиции остановили противоправную деятельность 14 человек из разных регионов Украины.

Как сообщает пресс-служба ведомства, правонарушения в киберпространстве были совершены жителями Волынской, Николаевской, Львовской, Запорожской, а также Днепропетровской, Житомирской, Винницкой, Полтавской и Одесской областей.

Так, на Волыни киберполиция разоблачила автора вредоносного программного обеспечения (ПО), который после попадания его вируса в ПК запрашивал с пользователей $600-1000 за восстановление данных.

Также вредоносное ПО создали трое жителей Запорожья, с помощью которого узнавали логины и пароли иностранных граждан. Базы собранных данных они продавали в сети.

На Николаевщине полицейские уличили группу лиц в краже персональных данных граждан с дальнейшим присвоением их средств с банковских счетов и электронных кошельков, указано в сообщении.

"В общем, в разных регионах Украины правоохранители провели 20 обысков. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, флэш-накопители, черновые записи. <...> Двум фигурантам уже объявлено о подозрении", - сообщают силовики.

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