Украина Украину накроет адская жара и сильные дожди: прогноз на выходные

2020-07-25 10:30 486
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На выходных погода в Украине будет преимущественно сухой. Однако в западных областях, а также в Винницкой и Житомирской пройдут кратковременные грозовые дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбук, - передает Хвиля.

Так, в воскресенье, 26 июля, в западной части Украины дожди могут быть сильными, а температура воздуха на выходные ожидается высокой.

В течение дня субботы, 25 июля, +25 +30 градусов, на юге +27 +33 градуса. В воскресенье на Западе станет прохладнее.

В Киеве в субботу — без существенных осадков. Вечером и уже в воскресенье вероятен дождь с грозой.

Температура воздуха в столице ожидается +26 +29 градусов.

Ранее сообщалось о том, что, по прогнозам синоптиков, погода в августе 2020 будет достаточно жаркой и засушливой в первой половине месяца, а после 18 числа в Украине похолодает.

Так, в период с 7 по 18 августа по всей Украине будет очень жаркая погода, +30 - +33 °. Существенных осадков не прогнозируется.

В южных, центральных и восточных областях погода будет засушливая и жаркая к середине второй декады августа.

При этом, по новым прогнозам Всемирной Метеорологической Организации, в течение ближайших 5 лет глобальное потепление может превысить 1,5 °C.

Таким образом, Арктика в 2020 году может прогреться больше чем в 2 раза по сравнению с глобальным средним значением. Тем временем, части Южной Америки, Африки и Австралии станут более сухими.

В свою очередь, правительство приняло решение продлить в Украине период действия адаптивного карантина до конца августа.

В зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом COVID-19, страна будет разделена на зоны: "красную", "оранжевую", "желтую", "зеленую".

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