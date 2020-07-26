Политика В Севастополе высыхает Чернореченское водохранилище, оккупанты ищут воду

2020-07-26 14:30 531
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В Севастополе стремительно мелеет Чернореченское водохранилище, поэтому оккупационная власть вынуждена организовывать поиск подземных источников воды.

Источник: Крым.Реалии

Детали: В Байдарской долине, где расположен основной источник водоснабжения Севастополя, площадь водного зеркала значительно уменьшилось за последние полтора месяца.

В Чернореченском водохранилище обнажились островки, вода отступила от дамбы примерно на сто метров.

Жители расположенного в Байдарской долине села Павловка рассказали, что за последние несколько десятилетий "так сильно водохранилище никогда не мелело", а также полностью пересохли реки Бага, Арманка, Узунджа и мелкие притоки реки Черной.

Накануне оккупационные власти Севастополя сообщили, что департамент городского хозяйства организует поиск подземных источников воды, чтобы обеспечить население питьевой водой.

Ранее глава российского "правительства" Севастополя Михаил Развожаев констатировал, что в Чернореченском водохранилище почти вдвое снизился запас воды в сравнении с прошлым годом. По его словам, в критической ситуации город может перейти на подачу воды по графику.

Напомним: В оккупированном Крыму вслед за верхней частью высохла срединная часть Белогорского водохранилища, а соседнее Тайганское водохранилище может пересохнуть уже осенью.

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