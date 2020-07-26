Украина Украинцам пообещали минималку в 5000 грн: названы сроки

2020-07-26 12:00 69

В Украине планируют повысить размер минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, уже в текущем году минимальную зарплату повысят с 4723 до 5000 гривен.

«По этому году: рост минимальной заработной платы (МЗП) просчитан, и мы готовы к повышению до 5 тысяч гривен. Ресурс есть и целесообразность также. Это нам позволит частично покрыть дефицит Пенсионного фонда и ускорить некоторые процессы в экономике. 5 тысяч гривен для нас подъемная история», - сказал Марченко.

Министр уточнил, что ресурс для повышения МЗП в 2021 году до 6-6,5 тыс. грн все еще ищут.

«Что касается повышения до 6–6,5 тысячи в 2021 году, то эта задача уже поставлена, и мы сейчас исходим из необходимости при формировании бюджета на 2021-й найти ресурс для ее выполнения. И макропрогноз мы строим с учетом того, что нам надо повышать МЗП до 6-6,5 тысячи гривен», - отметил министр.

Он подчеркнул, что повышать минимальную зарплату нужно, однако сначала стоит просчитать будущие расходы и влияние на бюджет и экономику страны.

«Конечно, это повлияет на экономическую динамику, на фонд оплаты труда, на инфляцию. Но на сегодняшний день я не могу вам сказать в целом об эффекте от этого шага. Потому что здесь, с точки зрения баланса бюджета, выгоду получают местные бюджеты (потому что в них оседает большая часть НДФЛ) и Пенсионный фонд, а государственный бюджет выигрывает только частично, потому что бюджетная сфера существенно вырастет. И тут вопрос, каким образом мы это будем вводить. Будем ли мы первый тарифный разряд повышать, в каком объеме? Была дискуссия буквально на прошлой неделе о макропоказателях, о тарифной сетке. Поэтому мы пока считаем», - подытожил Марченко.

Ранее сообщалось о том, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что минимальную зарплату будут постепенно увеличивать до 6 500 гривен.

При этом первая волна повышении (до 5 тыс. грн) планируется уже в сентябре.

Кроме того, комитет по вопросам соцполитики рекомендует народным избранникам принять законопроект, которым прожиточный минимум привязать к среднегодовой зарплате.

Таким образом, будет увеличен и этот показатель, а вместе с ним - и пенсии и соцвыплаты.

В свою очередь, граждане Украины, которые до конца лета текущего года не заплатят налоги за квартиры, дома и роскошные автомобили, должны будут заплатить серьезный штраф.

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