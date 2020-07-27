Политика Россия не может быть гарантом перемирия на Донбассе - Песков

2020-07-27 20:00 549
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не может быть гарантом соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, поскольку не является стороной конфликта.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами, передает "Интерфакс".

"Какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, я не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на юго-востоке Украины", — сказал он.

Также Песков ответил на реплику журналистов о том, что Украина называет конфликт на Донбассе международным, а не внутренним. По его словам, Кремль не может комментировать " внутренние документы офиса президента Украины".

Напомним, что с 00:01 27 июля в силу вступили новые договоренности о перемирии на Донбассе, которые были заключены ТКГ по урегулированию конфликта. Командование операцией Объединенных сил и "народная милиция "ДНР/ЛНР" накануне выпустили приказы о прекращении огня.

Но уже днем ООС заявили о том, что сепаратисты на Донбассе нарушили режим всеобъемлющего прекращения огня в зоне ООС уже через 20 минут после его начала. В свою очередь "власти" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей заявили, что это провокация с украинской стороны.

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