Украина Минцифры анонсировало получение гражданами Украины электронного адреса вместе с паспортом

2020-07-27 17:15 150
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

В случае принятия Верховной Радой законопроекта об официальном электронном адресе будет упрощено общение граждан, бизнеса и государства, считают в Министерстве цифровой трансформации Украины.

На рассмотрении Верховной Рады находится законопроект №3860, после принятия которого народными депутатами граждане Украины смогут получить вместе с паспортом официальный электронный адрес.

Об этом 27 июля проинформировало Министерство цифровой трансформации Украины.

"Граждане смогут получить официальные электронные адреса вместе с паспортами... Ожидается, что проект закона усовершенствует процесс регистрации юридических лиц и создаст благоприятные условия для ведения бизнеса в Украине. Изменения в законодательстве упростят общение между гражданами, бизнесом и государством", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что официальный электронный адрес будет введен для юридических лиц, физических лиц – предпринимателей, адвокатов, арбитражных управляющих и других, "однако физические лица будут получать официальный электронный адрес только по желанию".

"Почта будет регистрироваться в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей, общественных формирований и в Едином государственном демографическом реестре. Компании, учреждения, общества и ФЛП при регистрации и регистрации изменений сведений в ЕГР автоматически получат официальные электронные адреса. При оформлении паспорта гражданина Украины впервые, его обмене или по собственному желанию гражданину будет присвоен официальный адрес", – объяснили в Минцифры.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (Хозяйственного процессуального кодекса Украины, Кодекса административного судопроизводства, Гражданского кодекса Украины) для обеспечения использования официальной электронной почты" получен Верховной Радой 16 июля и по состоянию на 27 июля находится на стадии "предоставлено для ознакомления". Инициаторы законопроекта – 18 нардепов от "Слуги народа".

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Минзрав обновил данные: к ослаблению карантина до сих пор не готовы 9 регионов Украины

2020-07-27 18:15 51

В DarkNet обнаружили секретные данные о защите тысяч украинских сайтов

2020-07-27 10:43 432

В Госстате сообщили о существенном уменьшении численности населения

2020-07-21 20:00 3183

Численность населения Украины с начала 2020 сильно сократилась - что происходит

2020-07-21 08:39 4674

Еще новости в разделе "Украина"

Вызовы скорой помощи будут поделены на четыре категории: список - МОЗ

2020-07-27 17:45 99

Повышение пенсий не коснулось части украинцев

2020-07-27 17:30 132

Минцифры анонсировало получение гражданами Украины электронного адреса вместе с паспортом

2020-07-27 17:15 150

Украинские военные за полтора года получили почти 2 млн премий за уничтоженную технику

2020-07-27 14:16 318
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Вызовы скорой помощи будут поделены на четыре категории: список - МОЗ 2020-07-27 17:45 99
Повышение пенсий не коснулось части украинцев 2020-07-27 17:30 132
Минцифры анонсировало получение гражданами Украины электронного адреса вместе с паспортом 2020-07-27 17:15 150
Украинские военные за полтора года получили почти 2 млн премий за уничтоженную технику 2020-07-27 14:16 318

Лента

18:15 Минзрав обновил данные: к ослаблению карантина до сих пор не готовы 9 регионов Украины
18:00 Пандемия коронавируса усиливается - ВОЗ созывает экстренное заседание
17:45 Вызовы скорой помощи будут поделены на четыре категории: список - МОЗ
17:39 Сеть АЗС "Мотто" призывает президента и главу МВД остановить рейдеров
17:30 Повышение пенсий не коснулось части украинцев
17:15 Минцифры анонсировало получение гражданами Украины электронного адреса вместе с паспортом
17:00 В СНБО оценили угрозу вторжения России в сентябре - военные штабы готовы
16:45 У сотрудников Печерского суда Киева обнаружен COVID-19
16:30 Коронавирус выявили у всех жильцов общежития КПИ
16:25 Луческу признался, что хочет удовлетворить болельщиков Динамо