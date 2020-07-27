Украина Вызовы скорой помощи будут поделены на четыре категории: список - МОЗ

2020-07-27 17:45 102
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Время приезда скорой теперь будет зависеть от критичности состояния пациента и важности оперативного прибытия бригады врачей

Вызовы скорой помощи будут делить на четыре категории в зависимости от состояния больного и необходимой скорости оказания ему первой помощи. О том, что это будут за категории, рассказала во время онлайн-брифинга замминистра здравоохранения Ирина Садовяк.

Категории вызовов

Первая категория. К этой категории в Минздраве отнесли критические случаи, которые требуют немедленного реагирования и вмешательства, то есть по большому счету реанимационных мер. Например, при признаках клинической смерти, обструкции дыхательных путей, политравмах и так далее. Время приезда скорой в таких случаях должно составлять до десяти минут.

Вторая категория. Экстренные вызовы при потенциально серьезных состояниях, которые требуют быстрой оценки и неотложной помощи или транспортировки. Время прибытия скорой - до 20 минут.

Третья категория. Не экстренные вызовы, когда прямой угрозы жизни пациента нет, но требуется медицинская помощь. Например, при обострении хронических заболеваний. В этом случае пациенты будут направляться в соответствующие поликлиники, где им будет оказываться первичная помощь. А если такой возможности не будет, диспетчер направит к пациенту ту бригаду скорой, которая не задействована на критических или экстренных вызовах.

Четвертая категория. Не профильные вызовы. Выезда скорой помощи они не требуют, а получить необходимую консультацию пациент сможет по телефону или обратившись к своему семейному врачу.

С нормативными документами на эту тему можно будет ознакомиться чуть позже, отметила Садовяк.

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