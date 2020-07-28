Украина Перемирие на Донбассе: Как можно удержать ситуацию под контролем

2020-07-28 08:39 309

Обо всех обстрелах со стороны сепаратистов на Донбассе Украина будет информировать СММ ОБСЕ и международных партнеров.

"Вся эта информация (об обстрелах) собирается в такую "копилку" действий, нарушающих или пытающихся нарушить перемирие, чтобы на политическом уровне, путем переговоров держать ситуацию под контролем", - заявил представитель Украины в ТКГ, глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин в эфире Громадського радио.

По его данным, после начала перемирия зафиксированы единичные провокации.

"Задача наша состоит в том, чтобы <...> верифицировать, или это просто провокация, цель которой услышать огонь и после этого начать разбираться, кто первым открыл огонь, или все же проверить, что это принципиальное решение вооруженных сил нашего противника", - говорит Костин.

Также депутат отметил, что это перемирие отличается от предыдущих, поскольку для его достижения были приложены "значительные усилия" со стороны Украины и политических консультантов нормандской четверки.

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