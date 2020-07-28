Мир Власти Чехии приняли волевое решение по легазилации эвтаназии

2020-07-28 14:41 333

Правительство Чехии большинством голосов отклонило предложение нескольких депутатов парламента узаконить в стране эвтаназию.

"Правительство негативно отнеслось к данному предложению (легализовать эвтаназию). Против него выступили МВД, Минздрав, Министерство по социальным вопросам, а также Верховный суд и Конференция католических эпископов Чехии. Только Минюст занял в этом вопросе нейтральную позицию", - сообщает пресс-служба высшего органа исполнительной власти страны.

Далее вопрос о том, стоит ли разрешить смертельно больным людям свободно принимать решение о своем уходе из жизни, будет рассматриваться в парламенте.

Напомним, сегодня чешское законодательство трактует эвтаназию как убийство.

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