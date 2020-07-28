Украина В течение суток сепаратисты трижды нарушали режим прекращения огня

2020-07-28 10:12 243

За минувшие сутки боевики трижды нарушали режим прекращения огня, сообщает штаб ООС.

В районе населенного пункта Водяное НВФ открывали огонь по позициям украинских воинов из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а возле Пивденного осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С помощью ручных противотанковых гранатометов боевики совершили минирование тремя противопехотными минами ПОМ-2 вблизи Новомихайловки.

Потерь среди наших воинов в результате вражеских обстрелов нет.

С начала суток по состоянию на 7 часов утра обстрелов в районе проведения операции Объединенных сил не зафиксировано.

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