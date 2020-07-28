Мир Сотрудники Google будут год работать на дому, а Twitter полностью переходит на удаленку

2020-07-29 10:12 303
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Сотрудники Google, которые не требуют пребывания в офисе, из-за пандемии коронавируса смогут работать удаленно до июля 2021 года. 

"Чтобы предоставить работникам возможность планировать заранее, мы продолжаем нашу глобальную добровольную работу из дома к 30 июня 2021 для позиций, которые не требуют пребывания в офисе", - сообщил руководитель компании Сундар Пичай, передает DW.

Как отметили в Wall Street Journal, это может касаться около 200 тыс. сотрудников и подрядчиков Google по всему миру.

Напомним, ранее руководители компании Twitter разрешили своим сотрудникам работать на удаленном доступе постоянно, даже по окончанию пандемии коронавируса. Генеральный директор компании Джек Дорси отметил, что Twitter станет одной из первых крупных компаний, которые перейдут на удаленную модель работы.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Google Maps будет предупреждать о пунктах контроля COVID-19 и ограничениях

2020-06-09 15:14 1104

Facebook, Twitter и Google отреагировали на указ Трампа о соцсетях

2020-05-29 09:40 1605

Facebook и Twitter срочно удаляют сотни личных аккаунтов - что происходит

2020-03-13 17:29 2613

фото Немец в одиночку избавил несколько дорог Берлина от пробок - гениальное решение

2020-02-14 17:32 3585

Еще новости в разделе "Мир"

Facebook передал почти 400 тысяч долларов на борьбу с ненавистью в Соцсетях

2020-07-29 13:11 111

Сотрудники Google будут год работать на дому, а Twitter полностью переходит на удаленку

2020-07-29 10:12 303

Twitter на 12 часов заблокировал аккаунт Трампа из-за фейковых данных

2020-07-29 09:10 363

Болгария снова ужесточила правила въезда для украинцев

2020-07-28 15:16 1062
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Facebook передал почти 400 тысяч долларов на борьбу с ненавистью в Соцсетях 2020-07-29 13:11 111
Сотрудники Google будут год работать на дому, а Twitter полностью переходит на удаленку 2020-07-29 10:12 303
Twitter на 12 часов заблокировал аккаунт Трампа из-за фейковых данных 2020-07-29 09:10 363
Болгария снова ужесточила правила въезда для украинцев 2020-07-28 15:16 1062

Лента

13:45 Официальный курс доллара и евро в Украине снова начал опускаться
13:11 Facebook передал почти 400 тысяч долларов на борьбу с ненавистью в Соцсетях
12:43 В Украине за сутки зафиксировано более тысячи новых случаев Covid-19
12:09 Ким Кардашьян может стать первой леди США - Канье Уэст стал кандидатом в президенты
11:44 Кучма больше не возглавляет украинскую делегацию на Минских переговорах
11:36 Оборотень в погонах: Руслан Бирюков хочет вернуться к кормушке на должности Прокурора Одесской области
11:15 За минувшие сутки сепаратисты всего раз нарушили полный режим тишины
10:41 С 1 сентября украинские школьники вернутся за парты, но придется соблюдать новые правила
10:12 Сотрудники Google будут год работать на дому, а Twitter полностью переходит на удаленку
09:38 Ким Чен Ын заявил, что КНДР в ближайшие годы не откажется от ядерного оружия