Мир Сотрудники Google будут год работать на дому, а Twitter полностью переходит на удаленку

2020-07-29 10:12 303

Сотрудники Google, которые не требуют пребывания в офисе, из-за пандемии коронавируса смогут работать удаленно до июля 2021 года.

"Чтобы предоставить работникам возможность планировать заранее, мы продолжаем нашу глобальную добровольную работу из дома к 30 июня 2021 для позиций, которые не требуют пребывания в офисе", - сообщил руководитель компании Сундар Пичай, передает DW.

Как отметили в Wall Street Journal, это может касаться около 200 тыс. сотрудников и подрядчиков Google по всему миру.

Напомним, ранее руководители компании Twitter разрешили своим сотрудникам работать на удаленном доступе постоянно, даже по окончанию пандемии коронавируса. Генеральный директор компании Джек Дорси отметил, что Twitter станет одной из первых крупных компаний, которые перейдут на удаленную модель работы.

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