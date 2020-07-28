Украина В Кабмине назвали сроки повышения пенсионных выплат: когда ждать

2020-07-28 18:00 216
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В Министерстве социальной политики Украины подчеркнули, что увеличение пенсионных выплат произойдет не ранее 2021 года.

Об этом сообщается телеканале "Украина 24".

Глава Минсоцполитики Марина Лазебная анонсировала новое повышение пенсионных выплат в Украине. Оно запланировано уже на 2021 год. При этом повышение пенсий будет напрямую зависеть от размера минимальной зарплаты.

"В следующем году мы ставим перед собой амбициозную задачу. Она будет стоить финансового ресурса. Мы над этим сегодня работаем, чтобы Пенсионный фонд наполнялся, а Государственный бюджет был способен помочь сделать программы повышения пенсий. И главное — мы с Минфином ведем расчеты по повышению прожиточного минимума", — объяснила Марина Лазебная.

Чиновница отдельно привела расчеты, согласно которым в случае роста минимальной зарплаты до шести тысяч гривен, размер минимальной пенсии в стране составит 2400 гривен. В июле 2021 года планируется новое увеличение "минималки", и тогда размер пенсии может вырасти до 2600 гривен.

В настоящее время правительством Украины запланирован трехэтапный рост минимальной заработной платы в стране. С 1 сентября 2020 года — до 5000 гривен, с 1 января 2021 — до 6 000 гривен, с 1 июля 2021 — до 6 500 тысячи гривен. Министерство экономики выступило с предложением для Кабинета министров повысить ставки бюджетникам на 37,6% из-за запланированного повышения минимальных зарплат.

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