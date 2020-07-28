Украина Украинских пенсионеров ждет неприятный сюрприз: кого коснется

2020-07-28 18:30 153

Украинцам предстоит пережить неприятный аспект Пенсионной реформы, согласно которому многие граждане, появившиеся на свет после 1968 года, могут выйти на заслуженный отдых позже планируемого срока.

Об этом сообщает издание "Сегодня".

Аналитики подсчитали, что после повышения социальных стандартов с первого июля пенсии выросли только у тридцати процентов украинских граждан. Больше всего повезло тем, у кого выплаты с самого начала были высокими. Гражданам Украины, получавшим пенсию, сумма которой равнялась десяти минимальным выплатам, в настоящее время получают на 740 гривен больше.

При этом пенсии были увеличены инвалидам войны и ликвидаторам аварии на ЧАЭС, участникам боевых действий, шахтерам, почетным донорам и тем, кто имеет особые заслуги перед Украиной. По мнению экспертов, сейчас ситуация для пенсионеров меняется, причем не в лучшую сторону: пенсионный стаж увеличивается с каждым годом и в 2028 достигнет тридцати пяти лет.

"Многие люди, родившиеся в 1968 году и позже, рискуют не вовремя выйти на пенсию, так как в "лихие девяностые" и "нулевые" они работали нелегально и не будут иметь такого большого стажа. Им придется работать еще в среднем от трех до пяти лет, чтобы заработать хоть минимальную пенсию. Поэтому и пенсионеров через десять лет станет меньше, и средние пенсии тоже будут расти гораздо медленнее, чем сейчас", – рассказал бывший заместитель главы Пенсионного фонда Виктор Колбун.

Согласно данным Пенсионного фонда Украины, средняя выплата в стране составляет 3 354 гривен. Минимальная – в два раза меньше средней, а максимальная – больше средней в пять раз. По состоянию на первое июля 2020 года почти половина пенсионеров получает пенсию от двух до трех тысяч гривен.

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