Украина Украинских пенсионеров ждет неприятный сюрприз: кого коснется

2020-07-28 18:30 153
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Украинцам предстоит пережить неприятный аспект Пенсионной реформы, согласно которому многие граждане, появившиеся на свет после 1968 года, могут выйти на заслуженный отдых позже планируемого срока.

Об этом сообщает издание "Сегодня".

Аналитики подсчитали, что после повышения социальных стандартов с первого июля пенсии выросли только у тридцати процентов украинских граждан. Больше всего повезло тем, у кого выплаты с самого начала были высокими. Гражданам Украины, получавшим пенсию, сумма которой равнялась десяти минимальным выплатам, в настоящее время получают на 740 гривен больше.

При этом пенсии были увеличены инвалидам войны и ликвидаторам аварии на ЧАЭС, участникам боевых действий, шахтерам, почетным донорам и тем, кто имеет особые заслуги перед Украиной. По мнению экспертов, сейчас ситуация для пенсионеров меняется, причем не в лучшую сторону: пенсионный стаж увеличивается с каждым годом и в 2028 достигнет тридцати пяти лет.

"Многие люди, родившиеся в 1968 году и позже, рискуют не вовремя выйти на пенсию, так как в "лихие девяностые" и "нулевые" они работали нелегально и не будут иметь такого большого стажа. Им придется работать еще в среднем от трех до пяти лет, чтобы заработать хоть минимальную пенсию. Поэтому и пенсионеров через десять лет станет меньше, и средние пенсии тоже будут расти гораздо медленнее, чем сейчас", – рассказал бывший заместитель главы Пенсионного фонда Виктор Колбун.

Согласно данным Пенсионного фонда Украины, средняя выплата в стране составляет 3 354 гривен. Минимальная – в два раза меньше средней, а максимальная – больше средней в пять раз. По состоянию на первое июля 2020 года почти половина пенсионеров получает пенсию от двух до трех тысяч гривен.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Украинцев ждет новый скачок пенсий, когда и на сколько поднимут выплаты: денег может не хватить

2020-07-20 20:00 11412

В Украине водителям готовят неприятный "сюрприз" - будет как в России

2020-07-16 19:30 1995

ЗНО 2020: украинским выпускникам подложили свинью, "чтобы отсеять слабых..."

2020-07-16 17:30 14292

Украинские заробитчане ринулись в Финляндию

2020-06-29 21:30 1068

Еще новости в разделе "Украина"

Украинских пенсионеров ждет неприятный сюрприз: кого коснется

2020-07-28 18:30 153

В Кабмине назвали сроки повышения пенсионных выплат: когда ждать

2020-07-28 18:00 216

На Азовском море в августе прогнозируют заморозки

2020-07-28 17:30 213

Почему перестал работать официальный сайт президента Зеленского

2020-07-28 13:45 450
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Украинских пенсионеров ждет неприятный сюрприз: кого коснется 2020-07-28 18:30 153
В Кабмине назвали сроки повышения пенсионных выплат: когда ждать 2020-07-28 18:00 216
На Азовском море в августе прогнозируют заморозки 2020-07-28 17:30 213
Почему перестал работать официальный сайт президента Зеленского 2020-07-28 13:45 450

Лента

19:30 Доллар по 30: Шмыгаль поразил новым заявлением, что НБУ будет делать с курсом валют
19:00 Минздрав ожидает дефицит вакцин от COVID-19
18:30 Украинских пенсионеров ждет неприятный сюрприз: кого коснется
18:00 В Кабмине назвали сроки повышения пенсионных выплат: когда ждать
17:30 На Азовском море в августе прогнозируют заморозки
17:00 Динамо выступило с официальным заявлением по поводу Луческу
16:30 Визиты в ЕС останутся для украинцев под запретом еще минимум две недели - Bloomberg
15:45 Американец на пособие купил элитный спорткар - теперь ему грозит 30 лет тюрьмы
15:16 Болгария снова ужесточила правила въезда для украинцев
14:41 Власти Чехии приняли волевое решение по легазилации эвтаназии