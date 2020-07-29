Мир Во Франции строят первый в истории полностью безопасный ядерный реактор

2020-07-29 14:42 366
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Во Франции, в исследовательском центре Кадараш, началось строительство крупнейшего термоядерного экспериментального реактора ITER. Это может стать прорывом в энергетике за счет "экологичности" ядерного синтеза.

Как сообщает The Guardian, в случае успеха проект может стать прорывом в энергетике и открыть человечеству новый, эффективный и безопасный источник энергии.

В отличие от большинства реакторов, где энергия происходит за счет расщепления ядра, этот проект будет применять экологически безопасную технологию ядерного синтеза.

Реактор должен продемонстрировать возможность применения управляемого ядерного синтеза в промышленном масштабе. Главная же цель проекта - доказать, что получение энергии от ядерного синтеза может быть эффективным и прежде всего коммерчески выгодным.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Во Франции завершили расшифровку черных ящиков сбитого в Иране лайнера МАУ

2020-07-24 10:12 3243

Из черных ящиков сбитого над Тегераном лайнера МАУ извлекли все данные

2020-07-22 11:43 2709

Черные ящики сбитого под Тегераном Боинга МАУ прибыли на экспертизу во Францию

2020-07-20 12:16 2616

Страны ЕС нашли способ ускорить создание вакцины от коронавируса

2020-06-05 14:12 1512

Еще новости в разделе "Мир"

Remington-банкрот: Коронакризис добил старейшую оружейную компанию США

2020-07-29 15:14 360

Во Франции строят первый в истории полностью безопасный ядерный реактор

2020-07-29 14:42 366

Facebook передал почти 400 тысяч долларов на борьбу с ненавистью в Соцсетях

2020-07-29 13:11 420

Сотрудники Google будут год работать на дому, а Twitter полностью переходит на удаленку

2020-07-29 10:12 573
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Remington-банкрот: Коронакризис добил старейшую оружейную компанию США 2020-07-29 15:14 360
Во Франции строят первый в истории полностью безопасный ядерный реактор 2020-07-29 14:42 366
Facebook передал почти 400 тысяч долларов на борьбу с ненавистью в Соцсетях 2020-07-29 13:11 420
Сотрудники Google будут год работать на дому, а Twitter полностью переходит на удаленку 2020-07-29 10:12 573

Лента

20:00 Курс доллара в обменниках снова пошел вверх
19:30 Помощь на ребенка украинцам будут выдавать по-новому, есть важное условие: как получить деньги
19:00 Украинцам показали доступные страны для отдыха: список
18:30 Как украинские школьники будут учиться с 1 сентября - инфографика с 3 сценариями
18:00 Украина с 1 августа будет делить страны на «красную» и «зеленую» зоны по новым правилам
17:30 Тяжелые времена для пенсионеров только начинаются: эксперты назвали причину
17:00 Кабмин планирует увеличить минимальную зарплату
16:30 Шмыгаль объяснил оптимистический прогноз по ВВП
15:46 За месяц сумма госдолга Украины увеличилась на 59,7 миллиардов
15:14 Remington-банкрот: Коронакризис добил старейшую оружейную компанию США