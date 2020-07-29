Мир Во Франции строят первый в истории полностью безопасный ядерный реактор

2020-07-29 14:42 366

Во Франции, в исследовательском центре Кадараш, началось строительство крупнейшего термоядерного экспериментального реактора ITER. Это может стать прорывом в энергетике за счет "экологичности" ядерного синтеза.

Как сообщает The Guardian, в случае успеха проект может стать прорывом в энергетике и открыть человечеству новый, эффективный и безопасный источник энергии.

В отличие от большинства реакторов, где энергия происходит за счет расщепления ядра, этот проект будет применять экологически безопасную технологию ядерного синтеза.

Реактор должен продемонстрировать возможность применения управляемого ядерного синтеза в промышленном масштабе. Главная же цель проекта - доказать, что получение энергии от ядерного синтеза может быть эффективным и прежде всего коммерчески выгодным.

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