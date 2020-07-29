Мир Remington-банкрот: Коронакризис добил старейшую оружейную компанию США

2020-07-29 15:14 363
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Старейший американский производитель оружия Remington подал заявление о банкротстве. Компания, основанная 204 года назад, имеет долги в размере 250 миллионов долларов, сообщает Bloomberg.

Представители Remington заявили, что продажи за последние четыре года сократились в два раза - до 437,5 миллиона долларов. Поданное в суд заявление о банкротстве подразумевает реорганизацию и финансовое оздоровление предприятия, позволяя избежать его ликвидации и распродажи активов. После подачи заявления компания продолжит деятельность под надзором и сможет обслуживать долги.
Remington Arms - крупнейший американский холдинг, производящий широкий ассортимент гражданского и военного огнестрельного оружия, а также боеприпасов и аксессуаров к нему. Компания была основана в 1816 году Элифалетом Ремингтоном.

Напомним, два года назад из-за падения продаж и больших долгов Remington уже подавал заявление о банкротстве. Тогда также была проведена реорганизация предприятия.

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