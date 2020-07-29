Украина Кабмин планирует увеличить минимальную зарплату

2020-07-29 17:00 282
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В следующем году минимальная заработная плата должна подняться дважды: 1 января и 1 июля и достигнуть 6500 гривен.

В 2021 году в Украине ожидается резкое увеличение минимальной зарплаты, после чего темпы роста замедлятся. Об этом говорится в прогнозе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Проект постановления Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы содержится в повестке дня заседания Кабмина на среду, 29 июля.

В пояснительной записке отмечается, что в проекте были изменены параметры государственных социальных стандартов с определением минимальной средневзвешенной заработной платы в 2021 году на уровне 6250 гривен (двухэтапное повышение с 1 января до 6000 гривен и с 1 июля до 6500 гривен).

Согласно прогнозу, в 2022 году минимальная зарплата вырастет до 6700 гривен, в 2023 году - до 7176 гривен.

Кроме того, ожидается рост средневзвешенного должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки на уровне соответственно: 2782 гривен в 2021 году, 2983 гривен в 2022 году, и 3195 гривен 2023 году.

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