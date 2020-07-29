Украина Помощь на ребенка украинцам будут выдавать по-новому, есть важное условие: как получить деньги

2020-07-29 19:30 114
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Кабинет министров желает сделать альтернативу "пакету малыша" молодым родителям

Данное решение Минсоцполитики получило одобрение и поддержку со стороны Кабмина.

По словам министра министерства социальной политики Украины Марии Лазебной, так называемые "пакеты малыша" продолжат предоставлять в тех регионах страны, где они есть в настоящее время в наличии.

Отмечается, что на смену первому "вознаграждению" придет единоразовая помощь в размере 5 тысяч гривен - получить ее можно в течении 12 месяцев с момента рождения ребенка, которые можно потратить на определенную группу товаров.

"Обеспечить открытие гражданам, у которых родился ребенок, счета со специальным режимом использования и выдать им специальную социальную карту. Установить, что родители могут обратиться в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка и самостоятельно в течение года потратить средства денежной компенсации исключительно для приобретения ребенку одежды, обуви, средств гигиены, текстиля, игрушек и средств гигиены для рожениц", - отмечает политик.

Однако стоит обратить внимание, что эти срества можно потратить на нужды только в тех специализированных магазинах, с которым государство заключит соглашение.

Как известно, Антимонопольный комитет прекратил процедуру закупки социального пакета, поскольку исходило много жалоб из-за качества предоставляемой услуги. Поэтому самостоятельная возможность выбирать одежду и товары для детей является лучшей альтернативой.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Как украинские школьники будут учиться с 1 сентября - инфографика с 3 сценариями

2020-07-29 18:30 204

Вызовы скорой помощи будут поделены на четыре категории: список - МОЗ

2020-07-27 21:30 3153

Пенсии украинцам повысят в два раза, в Кабмине назвали сроки и цифры: "Не ниже 40% от зарплаты..."

2020-07-22 21:30 19161

Дополнительная соцпомощь в Украине, кто получит деньги от Кабмина: "Компенсацию выплатят..."

2020-07-22 21:00 1851

Еще новости в разделе "Украина"

Помощь на ребенка украинцам будут выдавать по-новому, есть важное условие: как получить деньги

2020-07-29 19:30 114

Тяжелые времена для пенсионеров только начинаются: эксперты назвали причину

2020-07-29 17:30 588

Кабмин планирует увеличить минимальную зарплату

2020-07-29 17:00 276

Шмыгаль объяснил оптимистический прогноз по ВВП

2020-07-29 16:30 315
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Помощь на ребенка украинцам будут выдавать по-новому, есть важное условие: как получить деньги 2020-07-29 19:30 114
Тяжелые времена для пенсионеров только начинаются: эксперты назвали причину 2020-07-29 17:30 588
Кабмин планирует увеличить минимальную зарплату 2020-07-29 17:00 276
Шмыгаль объяснил оптимистический прогноз по ВВП 2020-07-29 16:30 315

Лента

20:00 Курс доллара в обменниках снова пошел вверх
19:30 Помощь на ребенка украинцам будут выдавать по-новому, есть важное условие: как получить деньги
19:00 Украинцам показали доступные страны для отдыха: список
18:30 Как украинские школьники будут учиться с 1 сентября - инфографика с 3 сценариями
18:00 Украина с 1 августа будет делить страны на «красную» и «зеленую» зоны по новым правилам
17:30 Тяжелые времена для пенсионеров только начинаются: эксперты назвали причину
17:00 Кабмин планирует увеличить минимальную зарплату
16:30 Шмыгаль объяснил оптимистический прогноз по ВВП
15:46 За месяц сумма госдолга Украины увеличилась на 59,7 миллиардов
15:14 Remington-банкрот: Коронакризис добил старейшую оружейную компанию США