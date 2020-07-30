Украина СБУ раскрыла схему получения соцвыплат сепаратистами Донбасса

2020-07-31 08:28 141

На Донбассе в Бахмуте контрразведка СБУ раскрыла схему незаконного получения социальных выплат боевиками так называемой "ДНР".

Как сообщает пресс-служба СБУ в Facebook, трое злоумышленников за денежное вознаграждение оформляли жителям временно оккупированной территории Донецкой области паспорта граждан Украины и документы на назначение социальных выплат. Среди клиентов мошенников оказались и сепаратисты.

"Во время санкционированных обысков по месту жительства и временного пребывания злоумышленников правоохранители изъяли наличные, банковские карточки и документы, которые были основанием для получения денег в украинских банковских учреждениях, в том числе для лиц, причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований", - указано в сообщении.

Правонарушителям, среди которых и работник госбанка, сообщили о подозрении. Следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности, продолжаются.

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