Украина В реках Украины сегодня ожидается значительный подъем уровня воды

2020-07-30 13:42 267
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Сегодня в реках Украины ожидается подъем уровня воды, предупреждает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"По данным "Укргидрометцентра", в течение 30 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,2-1 м над уровнями 29 июля на 8:00. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока", - говорится в сообщении ГосЧС.

Напомним, на сегодня, 30 июля, синоптики прогнозируют дожди с грозами в некоторых центральных, северных и западных областях Украины. Количество осадков ожидается 33-84 мм, в Карпатах - до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений.

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