Мир Оружие Кима: Северная Корея испытала сверхмощную крылатую ракету

2020-07-31 14:15 114

Северная Корея испытала противокорабельную крылатую ракету. Она была выпущена с корабля в Японском море 6 июля и пролетела менее 100 километров.

Как сообщает агентство Ренхап со ссылкой на военных Южной Кореи, об этом испытании не сообщали в СМИ, так как ни южнокорейские военные, ни СМИ КНДР не объявили о запуске ракеты.

Северная Корея испытала ракету класса море-море в рамках своих регулярных летних учений. Точный тип ракеты неизвестен, но военные считают, что данный тип ракеты уже был испытан ранее.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сделал заявление о необходимости наличия ядерного оружия в стране. Пхеньян сейчас не считает для себя возможным провести денуклеаризацию, однако это не означает, что в будущем это никогда не будет сделано.

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