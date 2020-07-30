Украина ВНО на 200 баллов: в этом году количество отличников увеличилось вдвое

2020-07-30 20:30 195

В Украине на основную сессию ВНО в этом году зарегистрировалось 379 493 человека, а количество лиц, которые получили максимальную оценку, составило 447 человек, что на 63% больше, чем в прошлом году.



Об этом шла речь во время пресс-брифинга Министерства образования о предварительных результатах ВНО и начале вступительной кампании.

«Количество лиц, набравших максимальный тестовый балл и которые получили оценку 200 баллов в этом году - 447, больше на 63%, чем в прошлом. Больше всего отличников по математике - 142 человека. На втором месте - английский язык, 84. Количество участников, которые получили высший балл по физике - 60, тогда как в прошлом их было всего 4. Кроме того, один из участников - ученик обычной сельской школы - набрал рекордное количество баллов по четырем предметам: украинский язык и литература - 200 баллов, математика - 200 баллов, английский язык - 199 баллов, физика - 196 баллов», - сообщил и. о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Отмечается, что все тестирования состоялись без существенных нарушений с соблюдением правил эпидемиологической безопасности.

Участники могли сдать тесты по четырем учебным предметам, среди которых два обязательных: украинский язык и литература и история Украины или математика, а два - на выбор. Для выбора были предложены: биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий, французский языки.

Всего было проведено 913995 тестов - это 74,5% от запланированного количества.

«Традиционно самыми популярными учебными предметами стали украинский язык и литература, история Украины и математика. Также в этом году участники активно выбирали географию, английский язык и биологию. Меньше всего зарегистрированных было по физике, химии, английскому, немецкому и французскому языках», - добавил Шкарлет.

Ранее мы писали, что замминистра образования и науки Украины Андрей Витренко сообщил, что высшие учебные заведения не имеют права отказывать в приеме документов освобожденным от государственной итоговой аттестации абитуриентов.

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