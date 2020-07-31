Украина Перемирие на Донбассе: зафиксированы две провокации со стороны боевиков

2020-07-31 10:39 225

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано два обстрела со стороны сепаратистов. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Как сообщает пресс-центр ООС, для провокации украинских защитников у Орехово противник применил стрелковое оружие, а неподалеку Новотошковского, кроме стрелкового оружия, совершил еще и выстрел из подствольного гранатомета. Эти огневые провокации были неприцельные, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали.

В штабе также отметили, что в полосах ответственности большинства боевых бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Напомним, 27 июля вступила в силу договоренность о полном прекращении огня на Донбассе. По данным штаба, за этот период ни один украинский военный не погиб и не был ранен.

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