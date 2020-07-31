Политика Трамп пояснил, почему передумал переносить президентские выборы в США

2020-07-31 13:42 132

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет переноса президентских выборов и в то же время его беспокоит голосование по почте. Об этом он сообщил на брифинге в Белом доме, пишет РБК-Украина.

"Я не хочу переносить. Я хочу, чтобы выборы состоялись", - сказал он.

По словам Трампа, ему не нравится идея проводить голосование по почте, так как бюллетени могут потеряться и выборы будут испорчены.

"Я не хочу ждать три месяца, а потом выяснить, что бюллетени пропали, а выборы признаны недействительными. Умные люди это знают. Глупые люди могут этого не знать", - сказал он.

Накануне сообщалось, что выборы в США могут быть перенесены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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