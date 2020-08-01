Украина На Донбассе ОБСЕ зафиксировала 123 нарушения

2020-08-01 07:00 156

Все нарушения режима прекращения огня наблюдались в Донецкой области, в Луганской - ни одного.

Наблюдатели СММ ОБСЕ за четыре дня перемирия - с 27 по 30 июля - зафиксировали 123 нарушения в Донецкой области и ни одного - в Луганской. Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном в пятницу, 31 июля.

"С 00:01 27 июля до конца отчетного периода (30 июля) СММ зафиксировала в общей сложности 123 нарушения режима прекращения огня. В том числе 32 взрыва, один снаряд в полете и 90 очередей и выстрелов из стрелкового оружия", - указано в сообщении.

При этом, по данным наблюдателей, в последний из четырех дней наблюдалось только одно нарушение перемирия - на шахте Октябрьская камера ОБСЕ зафиксировала снаряд в полете на расчетной дальности 0,1-2 км к западу.

Ранее в ОБСЕ заявили о 60 жертвах боевых действий среди мирного населения Донбасса с начала 2020 года.

Также вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщал о нехватке персонала СММ ОБСЕ в ОРДЛО.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире