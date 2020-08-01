Украина Украинцы останутся без работы и денег, срочное предупреждение НБУ: «Каждый десятый…»

2020-08-01 09:15 255

Украинцев предупредили что к концу этого хода ситуация с безработицей в стране будет обстоять хуже, чем планировалось изначально

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу НБУ.

«Ослабление карантина уже в мае привело к более быстрому восстановлению предложения рабочей силы, которая в июне по еженедельными данными количества резюме вернулась на докарантинний уровень. Интерес к поиску работы восстановился не только на внутреннем рынке труда, но и за рубежом, чему способствовало частичное открытие государственных границ на выезд с целью трудоустройства», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сперва в апрельском прогнозе уровень безработицы был на уровне 9,5%, однако уже сейчас эксперты из НБУ говорят о 10%. Предполагается, что в следующем году ситуация улучшиться, а уровень безработицы сократиться до 9%.

Предполагается, что к 2022-му уровень безработицы будет в пределах 8,8% (в прошлом прогнозе говорилось о 8,6% безработных).

До этого мы рассказывали о том, что украинская экономика после окончания карантина начнет восстанавливаться потихоньку, однако это ускорит рост цен на товары и услуги.

Также в национальном регуляторе утверждают, что экономический рост в 2021-м достигнет четырех процентов.

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