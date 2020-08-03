Украина В центре Киева облили бензином и подожгли автомобиль

2020-08-03 10:38 324

Сегодня на Крещатике патрульные полицейские обнаружили, что горит автомобиль. На место происшествия выехали пожарные и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции.

Работники ГосНС потушили автомобиль, а полицейские задержали мужчину. Правоохранители установили, что мужчина облил машину из канистры и поджег.

По данным Нацполиции, поджигателя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 39-летний житель Бориспольского района.

Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли канистры с легковоспламеняющимся веществом, а также автомобильные шины. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство, виновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире