Украина В центре Киева облили бензином и подожгли автомобиль

2020-08-03 10:38 324
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Сегодня на Крещатике патрульные полицейские обнаружили, что горит автомобиль. На место происшествия выехали пожарные и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции. 

Работники ГосНС потушили автомобиль, а полицейские задержали мужчину. Правоохранители установили, что мужчина облил машину из канистры и поджег.

 По данным Нацполиции, поджигателя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 39-летний житель Бориспольского района.

Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли канистры с легковоспламеняющимся веществом, а также автомобильные шины. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство, виновнику грозит до 10 лет лишения свободы. 

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