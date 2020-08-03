Украина Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - обновленные данные

2020-08-03 12:41 522
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За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано два провокационных выстрела со стороны боевиков. 

"Сначала враг совершил один выстрел из автоматического станкового гранатомета вблизи населенного пункта Пивденное. А уже через 15 минут совершил такую ​​же провокацию и неподалеку Красногоровки", -  сообщает пресс-служба Минобороны.

Украинские воины на действия противника не отвечали и огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет.

Всего за неделю на Донбассе боевики 14 раз нарушили "режим тишины", однако это были единичные неприцельные обстрелы, целью которых является провокация

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Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - обновленные данные 2020-08-03 12:41 522

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