Украина Новые компенсации выплатят украинцам, как получить деньги: "В течение 12 месяцев..."

2020-08-03 17:30 501
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Для того, чтобы получить доступ к деньгам, следует обратиться в любое отделение "ПриватБанка" и заключить соглашение, по которому будет предоставлена социальная карта.

Помимо этого, стоит посетить орган соцзащиты по месту жительства со специальным заявлением и соответствующим пакетом документов в течении года с момента рождения ребенка.

Перечень документов, которые нужно предоставить:

  • копия свидетельства о рождении ребенка;
  • копия вида на жительство/удостоверения беженца/справки об обращении за защитой в Украине/удостоверения лица, которое нуждается в дополнительной защите (для иностранцев и лиц без гражданства);
  • копия документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов;
  • копия решения об установлении опеки;
  • копия решения об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя (для патронатного воспитателя);
  • справка из роддома о неполучении “пакета малыша” (в случае рождения ребенка в роддоме в 2020 году).

Добавим, что заявление и прилегающие к нему документы можно отправить в электронном формате, что является более комфортным и безопасным вариантом связи с ведомством.

 Обращаем Ваше внимание на то, что эти средства можно потратить исключительно на нужды только в тех специализированных магазинах, с которым государство заключит соглашение.

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