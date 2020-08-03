Для того, чтобы получить доступ к деньгам, следует обратиться в любое отделение "ПриватБанка" и заключить соглашение, по которому будет предоставлена социальная карта.
Помимо этого, стоит посетить орган соцзащиты по месту жительства со специальным заявлением и соответствующим пакетом документов в течении года с момента рождения ребенка.
Перечень документов, которые нужно предоставить:
Добавим, что заявление и прилегающие к нему документы можно отправить в электронном формате, что является более комфортным и безопасным вариантом связи с ведомством.
Обращаем Ваше внимание на то, что эти средства можно потратить исключительно на нужды только в тех специализированных магазинах, с которым государство заключит соглашение.
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