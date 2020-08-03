Украина В Украине могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта

2020-08-03 19:00 282

В Украине могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента в понедельник, 3 августа.

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной раде соответствующий законопроект №3948.

Посредством принятия закона КМУ хочет повысить эффективность государственного контроля и усилить ответственность субъектов хозяйствования на фармацевтическом рынке Украины за:

отпуск некачественных лекарственных средств, не соответствующих требованиям госстандартов;

продажу лекарств без рецепта врача (в запрещенных законодательством случаях);

несоблюдение условий хранения лекарств;

несоблюдение условий хранения лекарств; невыполнение законных требований должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере контроля качества и безопасности лекарственных средств.

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