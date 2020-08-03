Украина В Украине могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта

2020-08-03 19:00 282
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

В Украине могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента в понедельник, 3 августа.

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной раде соответствующий законопроект №3948.

Посредством принятия закона КМУ хочет повысить эффективность государственного контроля и усилить ответственность субъектов хозяйствования на фармацевтическом рынке Украины за:

  • отпуск некачественных лекарственных средств, не соответствующих требованиям госстандартов;
  • продажу лекарств без рецепта врача (в запрещенных законодательством случаях);
    несоблюдение условий хранения лекарств;
  • невыполнение законных требований должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере контроля качества и безопасности лекарственных средств.

 Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Степанов рассказал, как попасть из "красной" в "зеленую" зону в Украине

2020-08-03 21:30 138

В Украине за время карантина зарегистрировано около 400 тыс. безработных

2020-08-03 19:30 252

Украинским водителям рекордно повысят штрафы

2020-08-03 18:30 759

видео Это еще не пик: эксперт сделал тревожное заявление по коронавирусу в Украине

2020-08-03 18:00 516

Еще новости в разделе "Украина"

Украинцам разъяснили нюансы «кассы в смартфоне»

2020-08-03 22:00 108

Долги за газ хотят списать, но от больших платежек это не спасет

2020-08-03 20:30 216

Будет тяжело: украинцев предупредили о масштабном повышении тарифов

2020-08-03 20:00 753

В Украине за время карантина зарегистрировано около 400 тыс. безработных

2020-08-03 19:30 252
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мы в Google News

Подпишись!

Украина

Украинцам разъяснили нюансы «кассы в смартфоне» 2020-08-03 22:00 108
Долги за газ хотят списать, но от больших платежек это не спасет 2020-08-03 20:30 216
Будет тяжело: украинцев предупредили о масштабном повышении тарифов 2020-08-03 20:00 753
В Украине за время карантина зарегистрировано около 400 тыс. безработных 2020-08-03 19:30 252

Лента

22:00 Украинцам разъяснили нюансы «кассы в смартфоне»
21:30 Степанов рассказал, как попасть из "красной" в "зеленую" зону в Украине
21:00 Что будет с гривной в августе. Аналитики дали прогноз
20:30 Долги за газ хотят списать, но от больших платежек это не спасет
20:00 Будет тяжело: украинцев предупредили о масштабном повышении тарифов
19:30 В Украине за время карантина зарегистрировано около 400 тыс. безработных
19:00 В Украине могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта
18:30 Украинским водителям рекордно повысят штрафы
видео 18:00 Это еще не пик: эксперт сделал тревожное заявление по коронавирусу в Украине
17:30 Новые компенсации выплатят украинцам, как получить деньги: "В течение 12 месяцев..."