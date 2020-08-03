Украина Долги за газ хотят списать, но от больших платежек это не спасет

2020-08-03 20:30 219

Украинцы поголовно не платят по газовым платежкам. Долги потребителей превышают 2 млрд грн. В первом полугодии 2020 года 20% счетов за распределение газа остались неоплаченными, то есть каждый пятый платеж. А в отдельных областях уровень расчетов за распределение газа не превышает 50%. Газсбыты уже предупредили о возможных проблемах с поставками газа в августе.

В долгах, как в шелках

По данным Ассоциации газового рынка Украины (АГРУ), только в этом году бытовые потребители не оплатили операторам ГРМ за работу по распределению газа 700 млн грн.

Такой рост в дополнение к неоплаченным потребителями услугам распределения газа в предыдущие периоды ведет к долговому кризису во всей газовой отрасли, предупреждают участники рынка.

Не лучше ситуация и с расчетами населения за газ как товар. По состоянию на июль потребители задолжали около 24 млрд грн. А в целом долги населения за газ, услуги поставки тепла и доставку газа уже превышают 70 млрд грн.

Накануне отопительного сезона

Прежде всего газовщики связывают ухудшение платежной дисциплины украинцев с распространением Covid-19. Последствия коронакризиса стали настоящей проблемой для отрасли и являются причиной накопления задолженностей на рынке.

"Ситуация осложняется распространением в Украине коронавируса, а также мораторием на отключение должников от газоснабжения. Во многих областях насчитываются десятки тысяч домохозяйств, которые с начала года еще ни разу не платили за доставку газа", — говорит председатель АГРУ Денис Сенектутов.

Вместе с этим сложившаяся экономическая ситуация не позволяет увеличивать нагрузку на потребителя. Поэтому газовщики уповают на государство и списание долгов.

"Государство должно принять кардинальное решение и рассмотреть возможность списания задолженности на рынке газа, которая сформировалась из-за того, что тарифы не покрывают затрат поставщиков коммунальных услуг", — считает финансовый директор АО "Винницагаз" Сергей Кибитлевский.

Параллельно с этим, говорит Денис Сенектутов, необходимо утвердить тарифы, которые полностью покрывают расходы по распределению газа. Таким образом будет обеспечена своевременность расчетов в газовой отрасли в будущем, считают газовщики.

Кстати, в июле парламентарии зарегистрировали законопроект об обеспечении финансовой стабильности на рынке природного газа. Документ предусматривает механизм по списанию задолженности по всей цепочке доставки газа для населения и предприятий ТКЭ.

Чем перекроют списание долгов

Списание долгов означает, что долг будет перекрываться из каких-то других источников, считают эксперты. Поэтому вопрос о возможном дальнейшем поднятии тарифа вполне актуален.

Напомним, сейчас все составляющие делят на поставку, потребление и абонплату. В то же время нужно понимать, что именно так, с одной стороны, потребитель видит, сколько на что тратится. С другой же, у поставляющей компании больше возможностей обосновать рост цен — кто-то же должен обслуживать систему, а чем более качественно это будет происходить, тем дороже.

Но даже если допустить, что задолженности спишут, то нет никаких гарантий, что потом (уже по поднятым тарифам) население опять не будет накапливать долги. Ведь уже сейчас видно, что увеличившиеся платежки могут оплатить далеко не все.

"Нужно на государственном уровне пересчитать полностью все и выдать обоснованный итоговый тариф. Ввести меры за неуплату и проводить разъяснительную деятельность среди населения. Опять-таки, кто этот должник в среднем? Бабушка с пенсией в 1000 грн или депутат, чиновник, предприятие? Я склонен думать, что последние. Бабушки как раз всегда первым делом за коммунальные платежи платят", — говорит нам глава Ассоциации инновационного развития домохозяйств Станислав Драганов.

Даже если долги спишут, все равно заплатим больше

В качестве более здравого варианта решения проблемы эксперты предлагают не списывать долги, поскольку это напрямую повлияет на платежную дисциплину и формирование института ответственного собственника в многоквартирном доме, а ввести, к примеру, рассрочку, скидку на погашение долга, что никак не является обнулением.

Что касается долгов ТКЭ за потребленный газ, то здесь — подобное решение. Если предприятия купили газ, значит, должны рассчитаться, отмечают эксперты.

"Пусть работают над своими затратами на предприятии, с долгами потребителей. Величина долгов не настолько критична, чтобы сорвать отопительный сезон. Просто некоторым придется поднапрячься, чтобы заплатить предоплату за тепло. Судя по цене газа на международных биржах, к осени нас ожидает повышение цены газа и, соответственно, тарифов на тепло и горячую воду. К тому же задолженность за газ и тепло повлияет на проведение капитальных ремонтов — их будут делать меньше", — рассуждает председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

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