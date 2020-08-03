Украина Украинцам разъяснили нюансы «кассы в смартфоне»

2020-08-03 22:00 108

Введение с 1 августа программных РРО стало очередным шагом в борьбе с нелегальным бизнесом.

Уже в первый день работы в Украине зарегистрировали 6,5 тыс. программных кассовых аппаратов.

С 1 января 2021 года продавцы будут обязаны выдавать покупателям фискальные чеки, зарегистрированные в налоговой. В связи с тем, что традиционные РРО достаточно дороги, в Минцифры разработали специальное бесплатное приложение для мобильных устройств.

Введение программных РРО с 1 августа 2020 года объясняется необходимостью для предпринимателей привыкнуть к работе с ними до ужесточения правил.

При этом те, кто не захочет использовать программное РРО, смогут вести расчеты с клиентами с помощью привычных "реальных" касс и РРО.

Как отмечают эксперты, программные РРО станут революцией в сфере продаж.

Эксперты считают, что само по себе создание программных РРО станет революцией в сфере ритейла (продаж).

"Сами по себе программные РРО – это, можно сказать, только видимая часть этой новой технологии. Самая важная, на мой взгляд, часть – это так называемый фискальный сервер, который будет собирать данные о продажах и фискализировать их. То есть будет регистрировать чеки и присваивать им фискальные номера", – рассказал руководитель Ассоциации товарно-денежного оборота, член Украинской рады бизнеса Андрей Панасюк.

Стоит отметить, что с 1 августа обязательная выдача фискальных чеков сохранится для тех, кто и раньше их выдавал – продавцов бытовой техники, медикаментов и акцизных товаров.

Для большинства других предпринимателей использование РРО станет обязательным с 1 января 2021 года.

Внешний вид чеков не изменится, однако будет разрешено печатать их на любом принтере.

«Старая технология предписывала продавцам иметь специальные принтеры, фискализированные и опломбированные. Теперь же для печати чека можно использовать не специальный аппарат, а любой. То есть предприниматель сможет достать любой старый принтер, который раньше печатал бумагу А4, а в последнее время использовался в качестве тумбочки, и печатать на нем чеки», – рассказывает Панасюк.

Кроме того, с 1 августа печать чеков является не обязательной – их можно просто отправить покупателю по электронной почте.

«Расчет будет происходит точно так же, как и при использовании стандартного РРО. Только чек может выдаваться не с фискального устройства, а даже с простого принтера. Или даже в электронном виде», - рассказал СЕО компании SkyService POS Николай Дубовик .

"После запуска программных РРО, продавцам больше не обязательно будет печатать бумажный чек. Можно просто показать QR-код или отправить СМС или на почту данные по чеку, чтобы потом гость мог по нему найти информацию на сайте налоговой. Однако до сих пор в налоговой не разъяснили, как правильно по закону отправлять электронный чек клиенту, у которого нет ни смартфона, ни планшета", – отмечает CEO и соучредитель компании по автоматизации кафе, ресторанов и магазинов Poster Родион Ерошек.

Единственным изменением в сфере применения РРО с 1 августа является фискализация чеков, которые должны выдаваться в терминалах самообслуживания, или iBox.

Как отмечает Панасюк, айбоксы могут быть не готовы к этому нововведению в срок.

"Финансовые компании, которые занимаются переводом денег через ПТКС, должны были фискализироваться еще с 2015 года, но до сих пор они пытались лавировать. Теперь уже они однозначно должны будут выдавать чеки. …Нормативные документы появились только две недели назад, а инженеры не могут за две недели изменить конструкцию всех этих устройств. Надеюсь, будет найден компромисс", – говорит эксперт.

С 1 января 2021 года также заработает механизм кешбэка, который предусматривает возвращение суммы оплаченной за товар в случае выдачи продавцом нефискального чека. Возвращение денег станет возможным после сообщения покупателем о нарушении в налоговую.

«Механизм "кешбэк" вводится в первую очередь для борьбы с "нефискальными" чеками, когда отдельные недобросовестные плательщики предоставляют потребителям чеки, которые не являются фискальными, однако на вид похожи на фискальные чеки», – разъясняют в налоговой.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 августа за неиспользование регистраторов расчетных операций (РРО) работников сферы торговли и общественного питания будут штрафовать.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире