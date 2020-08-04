Украина Полиция готова охранять поезда: советник Авакова назвал главное условие

2020-08-04 20:30 255
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Охраной поездов могут заниматься не только копы, но ВОХР, говорит Мартыненко

Министерство внутренних дел готово охранять пассажиров железнодорожных поездов при условии финансирования и обеспечения материально-технической базы для полицейских подразделений, которые эти функции должны были осуществлять.

Так советник главы МВД Арсена Авакова Владимир Мартыненко на своей странице в Facebook прокомментировал предложение "Укрзализныци" привлечь копов к охране пассажирских поездов.

Он напомнил, что порядок взаимодействия полиции с "Укрзализныцей" утвержден совместным приказом МВД и Мининфраструктуры за №204/175 от 2 марта 2020 года.

По его словам, "для обеспечения охраны пассажирских поездов подразделениями полиции необходимо такие подразделения перед тем создать, расширив штат полицейских, обеспечить их финансирование из бюджета, техническое оснащение и социальные гарантии. Иначе все это работать не будет".

Советник Авакова также рассказал, что постановлением №7 от 11 января 1994 года утверждено Положение о ведомственной военизированной охране (ВОХР) на железнодорожном транспорте.

"Эта охрана не ограничена количеством работников, обеспечена огнестрельным оружием и, кроме объектов инфраструктуры, охраняет железнодорожные перевозки. Правда, грузовые", – добавил Мартыненко.

Он предложил Мининфраструктуры расширить полномочия ВОХР и изменить постановление №7, добавив туда, кроме грузовых, еще и пассажирские перевозки.

"А дальше, после обнаружения уголовного или административного правонарушения, действуйте согласно Порядку взаимодействия органов полиции с подразделениями АО "Укрзализныця", утвержденному совместным приказом МВД и МИУ №204/175", – советует чиновник.

"Мы готовы охранять пассажирские железнодорожные перевозки при условии создания надлежащих условий бюджетного финансирования и обеспечения материально-технической базы для полицейских подразделений, которые эти функции должны были бы осуществлять", – резюмировал Мартыненко.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что после нападения на Анастасию Луговую проводникам в поездах выдадут газовые баллончики для защиты себя и пассажиров. А и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик заявил, что в поезда могут вернуть полицейских.

Такие инициативы возникли после того, как девушку жестоко избили и пытались изнасиловать в поезде Киев – Мариуполь.

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