Полиция готова охранять поезда: советник Авакова назвал главное условие

Охраной поездов могут заниматься не только копы, но ВОХР, говорит Мартыненко
Министерство внутренних дел готово охранять пассажиров железнодорожных поездов при условии финансирования и обеспечения материально-технической базы для полицейских подразделений, которые эти функции должны были осуществлять.
Так советник главы МВД Арсена Авакова Владимир Мартыненко на своей странице в Facebook прокомментировал предложение "Укрзализныци" привлечь копов к охране пассажирских поездов.
Он напомнил, что порядок взаимодействия полиции с "Укрзализныцей" утвержден совместным приказом МВД и Мининфраструктуры за №204/175 от 2 марта 2020 года.
По его словам, "для обеспечения охраны пассажирских поездов подразделениями полиции необходимо такие подразделения перед тем создать, расширив штат полицейских, обеспечить их финансирование из бюджета, техническое оснащение и социальные гарантии. Иначе все это работать не будет".
Советник Авакова также рассказал, что постановлением №7 от 11 января 1994 года утверждено Положение о ведомственной военизированной охране (ВОХР) на железнодорожном транспорте.
"Эта охрана не ограничена количеством работников, обеспечена огнестрельным оружием и, кроме объектов инфраструктуры, охраняет железнодорожные перевозки. Правда, грузовые", – добавил Мартыненко.
Он предложил Мининфраструктуры расширить полномочия ВОХР и изменить постановление №7, добавив туда, кроме грузовых, еще и пассажирские перевозки.
"А дальше, после обнаружения уголовного или административного правонарушения, действуйте согласно Порядку взаимодействия органов полиции с подразделениями АО "Укрзализныця", утвержденному совместным приказом МВД и МИУ №204/175", – советует чиновник.
"Мы готовы охранять пассажирские железнодорожные перевозки при условии создания надлежащих условий бюджетного финансирования и обеспечения материально-технической базы для полицейских подразделений, которые эти функции должны были бы осуществлять", – резюмировал Мартыненко.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что после нападения на Анастасию Луговую проводникам в поездах выдадут газовые баллончики для защиты себя и пассажиров. А и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик заявил, что в поезда могут вернуть полицейских.
Такие инициативы возникли после того, как девушку жестоко избили и пытались изнасиловать в поезде Киев – Мариуполь.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире