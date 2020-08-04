Украина Новые доплаты получат украинцы, важное распоряжение Кабмина: "Больше шести тысяч гривен на каждого..."

2020-08-04 21:30 342
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Стало известно, какие категории украинцев могут рассчитывать на надбавки к выплатам от государства.

Сообщается, что с августа 2020 года члены семей погибших военнослужащих будут получать государственную адресную помощь, которую приплюсуют к существующим пенсиям.

Соответствующее решение утвердил Кабинет министров во время вчерашнего заседания.

Так, дополнительное пособие будет выплачиваться тем членам семьи, которые потеряли кормильца и размер пенсии которых ниже 7800 гривен.

При условии, если пенсия назначается на двух и более членов семьи, адресная помощь в виде надбавке к пенсии устанавливается в сумме, не достигающей 6100 гривен на каждого из указанных членов семьи.

Своим постановлением правительство также подразумевает  назначить доплату 9-м тысячам членов семей военнослужащих, которые погибли (умерли) вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время непосредственного участия в зоне проведения АТО/ООС.

Ранее мы рассказывали, что пенсионерам сокращают или отменяют выплаты от государства.

Это может быть связано с тем, что некоторые льготники, получая деньги от государства, скрывают факт нового трудоустройства.

Если пенсионер не сообщает в ПФУ о новой работе, то после сверки ему могут угрожать денежные санкции. То есть, размер выплаты от государства могут существенно уменьшить.

 Но размер выплаты могут уменьшить из-за ошибок, которые пенсионер допустил при заполнении документов.
 
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