Мир Из-за взрыва в порту Бейрута жилье потеряли почти 300 тысяч человек

2020-08-05 14:16 249
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Покинуть свои дома были вынуждены около 300 тысяч жителей Бейрута после взрыва в порту, сообщил губернатор города Марван Аббуд, пишет канал LBC.

Чиновник отметил, что сейчас власть работает над тем, чтобы предоставить пострадавшим жилье, еду и воду.

По последним данным, жертвами взрыва стали более ста человек, около 4000 пострадали, десятки находятся в критическом состоянии.

Согласно официальной версии, во время сварочных работ на складе от искры сдетонировало более 2700 тонн селитры. При этом до мощного взрыва был пожар и серия взрывов - сообщалось, что взрывалась пиротехника. В результате взрыва разрушена значительная часть города. Столицу Ливана объявили зоной стихийного бедствия.

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2020-08-05 14:16 249

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