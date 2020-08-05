Украина Украинцам придется заплатить за каждый лишний квадратный метр

2020-08-05 17:30 2691
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Несмотря на карантин украинцам придется платить налог на недвижимость

За каждый лишний квадратный метр украинцам нужно будет заплатить 70,8 грн.

Об этом сообщает Сегодня.

Близится время, когда украинцам нужно будет заплатить налог на недвижимость. Это один из обязательных налогов, которые ежегодно необходимо оплачивать.

Кто должен платить налог на недвижимость

Согласно статье 266 Налогового кодекса Украины, плательщиками налога на недвижимость являются физические и юридические лица, владеющие недвижимостью на территории Украины и не важно, являются ли они резидентами.

Если объект находится в общей собственности, но не разделен в натуре, придется договориться, кто из владельцев будет платить или платить в складку, или по очереди.

Если собственниками недвижимости являются несколько человек, каждый из них обязан оплатить часть, принадлежащую ему.

В частности, оплата налога производится с:
 
  • жилых домов площадью более 120 кв. м;
  • квартир, площадь которых больше 60 кв. м;
  • других различных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей, площадью свыше 180 кв. м.

Украинцам необходимо будет заплатить налог только за «лишние» квадратные метры. Например, площадь квартиры 86 кв. м. В этом случае придется заплатить налог за 26 кв. м (86 кв. м - 60 кв. м).

Если же площадь квартиры свыше 300 кв. м, а дома - более 500 кв. м, придется заплатить налог на роскошь, а это еще + 25 000 гривен ежегодно к сумме налога.

Сколько нужно заплатить

Ставка налога на недвижимость определяется решением поселкового, сельского, городского совета или советом объединенных территориальных общин, но она не может превышать 1,5% размера минимальной заработной платы на 1 января отчетного (налогового года) за 1 кв. метр базы.

Так как с начала 2020 года размер минимальной заработной платы составлял 4723 грн, то максимальный размер налоговой ставки на недвижимость не может быть выше 70,8 грн.

В разных городах могут отличаться суммы налога, так как их устанавливают их местные советы. Например:

- в Одессе физлицам и вовсе уменьшили ставку на жилую недвижимость до 0,1% (4,72 кв.м), а на нежилую – 1% (47,2 грн/кв.м);

- в Харькове ставку налога снизили до 1% (47,23 грн/кв.м), а необлагаемую налогом площадь квартиры увеличили до 85 кв.м;

- во Львове ставка для квартир – 0,5% (23,61 грн/кв. м), для домов – 1% (47,23 грн/кв.м);

- в Киеве и Днепре максимальную ставку налога оставили на уровне 1,5% (70,84 грн/кв.м).

Какие штрафы за неуплату:

Если задержать платеж на срок до 30 дней, штраф - 10% от суммы налога.
Если просрочить платеж на срок больше календарного месяца - 20% суммы долга.
По истечении сроков оплаты на сумму налогового долга начисляется пеня из расчета 120% годовых ставки НБУ.


До 1 июля должны были поступить уведомление об уплате налога на недвижимость.

Кому не нужно платить налог на недвижимость

Есть исключения из правил, а именно перечень недвижимости, оплата налога с которого не требуется. Это:

- объекты жилой и нежилой недвижимости, расположенные в зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, определенные Законом, в том числе их части;

- недвижимость, находящаяся в собственности органов государственной власти и местного самоуправления;

- жилая недвижимость, непригодная для проживания, в том числе в связи с аварийным состоянием, признанная такой согласно решению местного совета;

- здания и сооружения промышленности, сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- объекты нежилой недвижимости, использующиеся субъектами хозяйствования малого и среднего бизнеса, осуществляющими свою деятельность во временных сооружениях для предпринимательской деятельности и/или в малых архитектурных формах и на рынках;

- объекты жилой недвижимости, принадлежащие многодетным или приемным семьям, в которых воспитывается 5 и более детей.

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