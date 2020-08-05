Украина ПриватБанк ввел новое правило снятия наличных

2020-08-05 20:30 720

В ПриватБанке назвали условия, при каких украинцы смогут получить наличные с банковской карты на кассе магазина.

Как сообщили в пресс-службе банка, возможности услуги «Наличные на кассе» были расширены с 1 августа теперь снять деньги с карты можно там, где есть POS-терминалы ПриватБанка.

Сейчас воспользоваться услугой можно в сетях супермаркетах и на некоторых автозаправках, а процесс снятия очень быстрый и простой. Для того, чтобы получить наличные, нужно сказать кассиру в магазине, что хотите снять деньги с карты (до 500 гривен единоразово). Далее нужно будет подтвердить операцию введением пароля. Услуга работает тогда, когда этой картой совершается покупка товаров

Если транзакция не была успешной, клиентам рекомендуют обратиться на горячую линию ПриватБанка.

Несмотря на расширение перечня услуг, клиенты продолжают жаловаться на жуткий сервис и отвратительное отношение сотрудников ПриватБанка.

Как рассказала одна из клиенток банка, ПриватБанк ее обидел. Женщина отметила, что у нее был кредит на 3000 гривен, но через время появилась задолженность. Дело передали коллекторам, которые "струсили" с нее 15 тысяч гривен.

После этого ей провели реструктуризацию задолженности, по которой она выплатила еще 15 тысяч.

"На данный момент банк записал меня в «черный список » и я не могу получить кредит в других банках. Долг я весь выплатила. Почему меня не убрали с «черного списка»? Ведь я клиент Вашего банка", - пожаловалась клиентка.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейшее финансовое учреждение Украины ПриватБанк запустил в стране сервис выдачи наличных с банковских карт на кассах торговых заведений.

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